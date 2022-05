Usa: pilota si sente male, passeggero fa atterrare aereo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un passeggero senza alcuna esperienza di volo è riuscito a far atterrare un piccolo aereo dopo che il pilota si è sentito male. L'emergenza si è verificata nel cielo sopra la Florida. Nel segmento ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unsenza alcuna esperienza di volo è riuscito a farun piccolodopo che ilsi è sentito. L'emergenza si è verificata nel cielo sopra la Florida. Nel segmento ...

