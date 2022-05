Usa, incontro Draghi-Pelosi su guerra, energia e sicurezza: «L’Italia partner fondamentale» – Il video (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mario Draghi ha incontrato la speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Capitol Hill. Durante il suo viaggio a Washington, il presidente del Consiglio italiano ha incontrato anche Joe Biden, con il quale ha affrontato i temi legati alla guerra in Ucraina. «È un grande onore essere nel centro della democrazia e in un grande giorno per i rapporti tra Italia e Usa, rafforzati con la guerra in Ucraina», ha detto Draghi. «Essere qui significa che anche un pezzo dell’Unione europea è qui. Sono felice di esserci non solo come italiano, ma anche come europeo, per discutere di guerra, energia e sicurezza». Durante il punto stampa, Pelosi ha detto: «È un onore ricevere il premier italiano, essendo io la prima speaker della camera ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Marioha incontrato la speaker della Camera degli Stati Uniti Nancya Capitol Hill. Durante il suo viaggio a Washington, il presidente del Consiglio italiano ha incontrato anche Joe Biden, con il quale ha affrontato i temi legati allain Ucraina. «È un grande onore essere nel centro della democrazia e in un grande giorno per i rapporti tra Italia e Usa, rafforzati con lain Ucraina», ha detto. «Essere qui significa che anche un pezzo dell’Unione europea è qui. Sono felice di esserci non solo come italiano, ma anche come europeo, per discutere di». Durante il punto stampa,ha detto: «È un onore ricevere il premier italiano, essendo io la prima speaker della camera ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il premier italiano Draghi ha incontrato negli Usa il presidente americano Biden. 'Nel loro incontro nell… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio commenta le parole del premier Mario #Draghi sulla #guerra in #Ucraina dopo l'incontro… - fanpage : “C’è uno sforzo che occorre fare, di far sedere tutti attorno un tavolo, come chiede l'Ucraina'. Le parole di Dragh… - Ori254 : RT @La7tv: #ottoemezzo @marcotravaglio commenta le parole del premier Mario #Draghi sulla #guerra in #Ucraina dopo l'incontro con #Biden: '… - Mirarch3 : RT @Guvizzini: Dopo l’incontro di ieri di Draghi in USA , sento di dovere dire GRAZIE a @matteorenzi, Sergio Mattarella, Mario Draghi e con… -