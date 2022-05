Usa | il Senato blocca la legge per garantire il diritto all’aborto | contrari i Repubblicani e un democratico

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Era una sconfitta annunciata, ma rappresenta comunque l’ennesimo colpo all’amministrazione Biden in materia di diritti umani. Ilamericano ha infatti bocciato il provvedimento per trasformare inla storica sentenza della Corte Suprema che ha legalizzato l’aborto negli Stati Uniti. La misura introdotta dai Democratici prevedeva ildelle donne all’accesso alle interruzioni di gravidanza a livello federale. Al provvedimento servivano 60 voti per essere approvato, ma è statoto con 49 voti a favore a fronte di 51. Ihanno votato tutti contro, mentre fra le fila democratiche ilre Joe Manhcin si è schierato con i conservatori. Il provvedimento era stato proposto dai democratici dopo la fuga di notizie dalla Corte ...

