Uomini e Donne, Gemma Galgani snobbata e presa in giro: lo smacco della redazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Se pensava che il seno nuovo e i numerosi ritocchi estetici effettuati la scorsa estate potessero garantirle un parterre di nuovi cavalieri approdati a Uomini e Donne per corteggiarla, Gemma Galgani si sbagliava di grosso. Mai come quest'anno, infatti, la dama più in vista del trono over è stata snobbata sia dagli Uomini che dalla stessa redazione, che manco a farlo apposta nell'ultima registrazione le ha inflitto l'ennesimo colpo. Uomini e Donne, registrazione 10 maggio: un eliminato a sorpresa Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne si è parlato solo del trono classico dove c'è stata ...

