Uomini e Donne anticipazioni 11 maggio: Luca Salatino torna da Soraia Allam, i percorsi amorosi del tronista (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nell’ultimo mese dell’edizione 2022 di Uomini e Donne a rappresentare il trono classico saranno solo due tronisti: Luca Salatino e Veronica Rimondi. Anche se manca poco tempo alla conclusione di quest’edizione del dating show, i due tronisti sembrano ancora piuttosto combattuti. Infatti, solo qualche puntata fa, a Uomini e Donne, Luca Salatino ha deciso di accettare una nuova corteggiatrice, Aurora Colombo. La situazione sembra, quindi, ancora piuttosto incerta. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’11 maggio, si parlerà ancora del trono di Luca Salatino. Uomini e Donne anticipazioni 11 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nell’ultimo mese dell’edizione 2022 dia rappresentare il trono classico saranno solo due tronisti: Lucae Veronica Rimondi. Anche se manca poco tempo alla conclusione di quest’edizione del dating show, i due tronisti sembrano ancora piuttosto combattuti. Infatti, solo qualche puntata fa, a, Lucaha deciso di accettare una nuova corteggiatrice, Aurora Colombo. La situazione sembra, quindi, ancora piuttosto incerta. Secondo ledi, nella puntata dell’11, si parlerà ancora del trono di Luca11 ...

Advertising

TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta emergendo sul raduno degli #Alpini. Centinaia di donne che denunciano molestie di vario gene… - matteosalvinimi : #9maggio, una preghiera per ricordare le vittime del terrorismo, donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita… - annotiamoli : RT @Marty_Loca80: 44 persone, uomini, donne e bambini sono annegati 2 giorni fa nel tentativo di raggiungere la Spagna. I 12 sopravvissuti… - bad_decisions0 : RT @bvstiadiSatana: É allucinante che tantissimi uomini preferiscano credere che ci sia una cospirazione per far girare testimonianze false… -