Advertising

Movieplayer.it

è diretto da Marcus Dunstan, che anche co - scritto il film con Patrick Melton. Fanno parte del cast Benjamin Wadsworth, Uriah Shelton, Ali Gallo e Peter Giles. Il film è stato girato a New ...è diretto da Marcus Dunstan, che anche co - scritto il film con Patrick Melton. Fanno parte del cast Benjamin Wadsworth, Uriah Shelton, Ali Gallo e Peter Giles. Il film è stato girato a New ... Unhuman: il trailer e il poster dello zombie horror prodotto da Blumhouse ed Epix "I morti avranno questo club per colazione" è lo slogan del nuovo film di zombie di Blumhouse ed Epix, Unhuman, pellicola incentrata su un gruppo di liceali che devono fare i conti con le ...Paramount and Blumhouse have released a trailer, poster and images for the upcoming EPIX original horror film Unhuman . Directed by Marcus Dunstan (Saw IV, V, VI and Saw: The Final Chapter, The ...