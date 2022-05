Una Vita anticipazioni dal 16 al 21 maggio 2022 | svelato l’assassino di Felicia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nelle puntate di Unatrasmesse su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21le indagini di Marcos, per scoprire chi ha ucciso sua moglie, hanno finalmente l’esito sperato dall’uomo, che non si sarebbe mai aspettato quel nome. E’ sempre stata accanto a lui! Nel frattempo Natalia, sempre più in confidenza con Genoveva, le rivela qual è il legame sordido che la unisce a Marcos. Quest’ultimo poi scopre che sua figlia è fuggita dal convento, minacciando la sua stessacon uno sciopero della fame. Casilda poi suggerisce ad Alodia di raccontare tutta la verità sulla sua gravidanza a Bellita. Potete collegarvi al sito Mediaset Infinity per vedere i videoclip dei momenti più importanti degli ultimi episodi. Tutto sulle puntate di unain onda dal 16 al 21 ...

