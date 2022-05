Una Vita, anticipazioni 12 maggio: Genoveva indaga sul rapporto tra Natalia e Marcos. Miguel tenta di rubare in casa del suocero mancato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 12 maggio: preparatevi a nuove grandi emozioni con la telenovela spagnola. Cosa succederà? Una Vita, anticipazioni 12 maggio: Genoveva si interroga sull’incubo di Natalia riguardo a Marcos Genoveva è rimasta turbata nel sentire Natalia delirare nominando Marcos, mentre dormiva in carcere in preda alla febbre, e si chiede il motivo. Genoveva fa in modo che Aurelio si scusi davanti a tutti con Marcos, ma quest’ultimo … Genoveva fa pressioni su Aurelio e ottiene che chieda pubblicamente scusa a Marcos per ciò che è successo tra loro, ma il Bacigalupe non accetta. Ora cosa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una12: preparatevi a nuove grandi emozioni con la telenovela spagnola. Cosa succederà? Una12si interroga sull’incubo diriguardo aè rimasta turbata nel sentiredelirare nominando, mentre dormiva in carcere in preda alla febbre, e si chiede il motivo.fa in modo che Aurelio si scusi davanti a tutti con, ma quest’ultimo …fa pressioni su Aurelio e ottiene che chieda pubblicamente scusa aper ciò che è successo tra loro, ma il Bacigalupe non accetta. Ora cosa ...

