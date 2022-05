Una Vita, anticipazioni 11 maggio: José segue Ignacio (Di mercoledì 11 maggio 2022) José non sarà del tutto sicuro che Ignacio si stia comportando da studente modello come dice e così deciderà di vederci chiaro in prima persona. L'uomo, come si evince dagli spoiler Una Vita inerenti la puntata in onda l'11 maggio, seguirà il nipote e scoprirà che sta tramando qualcosa con Florencio. Nel frattempo, Alodia penserà di poter avere una Vita con Ignacio, ma Casilda proverà a riportarla con i piedi per terra. Infine, Servante, nel corso di un allenamento di Churro Va, si infortunerà. Una Vita, trama 11 maggio: José segue Ignacio e scopre che trama qualcosa con Florencio José per capire se davvero Ignacio si comporti in maniera ligia, ha ingaggiato Mendez ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 11 maggio 2022)non sarà del tutto sicuro chesi stia comportando da studente modello come dice e così deciderà di vederci chiaro in prima persona. L'uomo, come si evince dagli spoiler Unainerenti la puntata in onda l'11, seguirà il nipote e scoprirà che sta tramando qualcosa con Florencio. Nel frattempo, Alodia penserà di poter avere unacon, ma Casilda proverà a riportarla con i piedi per terra. Infine, Servante, nel corso di un allenamento di Churro Va, si infortunerà. Una, trama 11e scopre che trama qualcosa con Florencioper capire se davverosi comporti in maniera ligia, ha ingaggiato Mendez ...

