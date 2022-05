Una oppositrice di Putin è scappata dagli arresti domiciliari travestendosi da rider (Di mercoledì 11 maggio 2022) Maria Alyokhina, del collettivo Pussy Riot, è arrivata così in Lituania, sfuggendo alla repressione del governo di Mosca Leggi su wired (Di mercoledì 11 maggio 2022) Maria Alyokhina, del collettivo Pussy Riot, è arrivata così in Lituania, sfuggendo alla repressione del governo di Mosca

Advertising

lore_bi : RT @GiovanniErsilia: @DaniloMapelli La Melona è complice! È di una falsità sconvolgente! Recita il ruolo dell'oppositrice, ma, in realtà, è… - Lucilla93730473 : RT @GiovanniErsilia: @DaniloMapelli La Melona è complice! È di una falsità sconvolgente! Recita il ruolo dell'oppositrice, ma, in realtà, è… - GiovanniErsilia : @DaniloMapelli La Melona è complice! È di una falsità sconvolgente! Recita il ruolo dell'oppositrice, ma, in realtà… - Thesameriver : RT @jacopo_iacoboni: Liubov Solov, oppositrice del Cremlino, si è filmata mentre aveva la polizia di Putin alla porta per arrestarla È un… -