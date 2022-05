"Una carovana pronta a fare una guerra", così la 'ndrangheta aveva messo le mani su Roma (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Una carovana pronta a fare una guerra». «Ma se noi siamo qua a Roma...sì che siamo assai pure qua...non è che...volta e gira, siamo qualche 100 di noi, altri in questa zona...nel Lazio». Sono solo alcune delle intercettazioni degli arrestati contenute nell'ordinanza nei confronti di uno dei boss, Vincenzo Alvaro, ascoltato dagli investigatori durante anni di accertamenti e che farebbero riferimento alla presunta rete criminale sul territorio da parte degli indagati. Alvaro «concorre nella commissione di alcuni delitti, soprattutto in materia di intestazioni fittizie di attività commerciali, settore nel quale è un autentico punto di riferimento non solo per tutti gli altri sodali, ma anche per soggetti appartenenti ad altre cosche e che intendono investire sul territorio della ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Unauna». «Ma se noi siamo qua a...sì che siamo assai pure qua...non è che...volta e gira, siamo qualche 100 di noi, altri in questa zona...nel Lazio». Sono solo alcune delle intercettazioni degli arrestati contenute nell'ordinanza nei confronti di uno dei boss, Vincenzo Alvaro, ascoltato dagli investigatori durante anni di accertamenti e chebbero riferimento alla presunta rete criminale sul territorio da parte degli indagati. Alvaro «concorre nella commissione di alcuni delitti, soprattutto in materia di intestazioni fittizie di attività commerciali, settore nel quale è un autentico punto di riferimento non solo per tutti gli altri sodali, ma anche per soggetti appartenenti ad altre cosche e che intendono investire sul territorio della ...

Advertising

tempoweb : 'Una carovana pronta a fare una guerra', così la #ndrangheta aveva messo le mani su #Roma. Le intercettazioni… - infoitinterno : “Siamo una carovana per fare una guerra”, dice il boss. L’esplosione della ‘ndrangheta a Roma - EMOM1971 : RT @mily37414: ? È tempo di osservare il cielo oltremare tra le idee dell'avorio... luci come d'incanto tra metafore dell'acqua, coralli e… - mily37414 : ? È tempo di osservare il cielo oltremare tra le idee dell'avorio... luci come d'incanto tra metafore dell'acqua, c… -