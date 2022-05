Un Posto Al Sole anticipazioni: la resa dei conti é spietata, Marina costretta a farlo (Di mercoledì 11 maggio 2022) La resa dei conti tra Marina e Lara avrà un epilogo disastroso. Cosa accadrà alle protagoniste di Un Posto Al Sole? Marina, Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole ci saranno bruttissime notizie per Marina Giordano. Vediamo insieme cosa accadrà alla protagonista amatissima della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre a partire dalle 20:45. Per Marina Giordano non ci sarà pace e per lei il momento sarà difficilissimo. La donna è rimasta da sola, dopo la decisione spiazzante della separazione da parte di Fabrizio Rosato. Il loro matrimonio era già in crisi da tempo, ma nessuno si immaginava che i due si ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladeitrae Lara avrà un epilogo disastroso. Cosa accadrà alle protagoniste di UnAl, UnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlci saranno bruttissime notizie perGiordano. Vediamo insieme cosa accadrà alla protagonista amatissima della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre a partire dalle 20:45. PerGiordano non ci sarà pace e per lei il momento sarà difficilissimo. La donna è rimasta da sola, dopo la decisione spiazzante della separazione da parte di Fabrizio Rosato. Il loro matrimonio era già in crisi da tempo, ma nessuno si immaginava che i due si ...

