Un ponte fra Italia e Senegal è ‘Every human needs a human’ di Ismaila Mbaye & La Scelta

"Every human needs a human" (Coffee Records / Halidon) è il titolo del nuovo singolo di Ismaila Mbaye & La Scelta, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 maggio. Una collaborazione fra la band romana e il percussionista Senegalese di fama internazionale, artista eclettico, storyteller e ambasciatore umanitario di pace e integrazione. Un progetto pensato come ponte di integrazione multiculturale tra l'Italia e il Senegal. In "Every human needs a human" emerge, infatti, l'importanza della condivisione e dell'aspetto terapeutico legato alla socialità, per cui ogni essere umano è medicina dell'altro.

