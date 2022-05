Un bando per far lavorare i profughi ucraini negli ospedali del Garda (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Due ospedali e cinque presidi territoriali del bresciano offrono lavoro a medici e operatori sanitari ucraini fuggiti dalla guerra. L'iniziativa è stata presa dall'Asst Garda che ha pubblicato un bando di concorso, letto dall'AGI. Il documento prevede l'attivazione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con validità fino al 4 marzo 2023. I requisiti per l'accesso sono: la cittadinanza ucraina, con residenza in Ucraina, prima del 24 febbraio scorso; la qualifica professionale conseguita all'estero regolata dalle direttive Ue; la conoscenza dell'italiano e dell'inglese; il possesso di un passaporto europeo per i rifugiati. Oggetto degli incarichi è lo svolgimento di attività medica, sanitaria e assistenziale: per le prestazioni mediche è previsto un compenso di 35 euro l'ora; mentre per quelle ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Duee cinque presidi territoriali del bresciano offrono lavoro a medici e operatori sanitarifuggiti dalla guerra. L'iniziativa è stata presa dall'Asstche ha pubblicato undi concorso, letto dall'AGI. Il documento prevede l'attivazione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con validità fino al 4 marzo 2023. I requisiti per l'accesso sono: la cittadinanza ucraina, con residenza in Ucraina, prima del 24 febbraio scorso; la qualifica professionale conseguita all'estero regolata dalle direttive Ue; la conoscenza dell'italiano e dell'inglese; il possesso di un passaporto europeo per i rifugiati. Oggetto degli incarichi è lo svolgimento di attività medica, sanitaria e assistenziale: per le prestazioni mediche è previsto un compenso di 35 euro l'ora; mentre per quelle ...

