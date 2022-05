Ultime Notizie – Ucraina, premier Polonia: “Deputinizzare il mondo” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Vladimir Putin è più pericoloso di Hitler o di Stalin, “ha a sua disposizione armi più letali” e può ricorrere ad Internet per diffondere la sua propaganda. A scriverlo, in un intervento per il ‘Daily Telegraph’, è il premier polacco Mateusz Morawiecki, sostenendo la necessità di spazzare via “la mostruosa ideologia” del leader russo e di “Deputinizzare il mondo”. Per il capo del governo di Varsavia, “l’ideologia del ‘Russkiy Mir’, mondo russo, di Putin è l’equivalente del comunismo e del nazismo del 20mo secolo”. “È un’ideologia attraverso la quale la Russia giustifica diritti e privilegi inventati per il suo paese”, che rappresenta una minaccia non solo per l’Ucraina – ma per l’intera Europa – e deve essere “sradicata completamente”. “Putin non è né Hitler né Stalin. Sfortunatamente, è più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Vladimir Putin è più pericoloso di Hitler o di Stalin, “ha a sua disposizione armi più letali” e può ricorrere ad Internet per diffondere la sua propaganda. A scriverlo, in un intervento per il ‘Daily Telegraph’, è ilpolacco Mateusz Morawiecki, sostenendo la necessità di spazzare via “la mostruosa ideologia” del leader russo e di “il”. Per il capo del governo di Varsavia, “l’ideologia del ‘Russkiy Mir’,russo, di Putin è l’equivalente del comunismo e del nazismo del 20mo secolo”. “È un’ideologia attraverso la quale la Russia giustifica diritti e privilegi inventati per il suo paese”, che rappresenta una minaccia non solo per l’– ma per l’intera Europa – e deve essere “sradicata completamente”. “Putin non è né Hitler né Stalin. Sfortunatamente, è più ...

