Ultime Notizie – Ucraina, “possibile attacco da Bielorussia anche fra una settimana” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un’attacco da parte della Bielorussia potrebbe avvenire anche fra una settimana. Lo sostiene l’esperto militare ucraino Oleh Zhdanov, che su Telegram ha scritto che è alta la probabilità di un attacco da parte della Bielorussia, che attualmente sta posizionando forze speciali al confine con l’Ucraina, a Volyn e nella regione di Leopoli. “Le truppe stanno ancora avanzando verso il nostro confine, in particolare le forze operative speciali e occupano aree operative – ha dichiarato l’esperto militare – Non dovremmo ignorare questo fattore, assieme alle dichiarazioni di Lukashenko, ed essere pronti per lo scontro con l’esercito bielorusso, il cui attacco potrebbe avvenire nelle prossime settimane o addirittura tra una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un’da parte dellapotrebbe avvenirefra una. Lo sostiene l’esperto militare ucraino Oleh Zhdanov, che su Telegram ha scritto che è alta la probabilità di unda parte della, che attualmente sta posizionando forze speciali al confine con l’, a Volyn e nella regione di Leopoli. “Le truppe stanno ancora avanzando verso il nostro confine, in particolare le forze operative speciali e occupano aree operative – ha dichiarato l’esperto militare – Non dovremmo ignorare questo fattore, assieme alle dichiarazioni di Lukashenko, ed essere pronti per lo scontro con l’esercito bielorusso, il cuipotrebbe avvenire nelle prossime settimane o addirittura tra una ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - VesuvioLive : Assurdo nel Napoletano: cerca di rubare la cassa della pompa di benzina davanti a tutti - VesuvioLive : Piazza Municipio, spunta il logo del Maggio dei Monumenti: è un graffito di 400 mq -