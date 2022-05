Ultime Notizie – Ucraina, Lavrov: “Dopo guerra, stop a mondo dominato dagli Usa” (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Russia non vuole una guerra a livello continentale in Europa, ma auspica che una volta completata l’operazione militare in Ucraina, l’Occidente fermi la sua spinta verso il “mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti” e smetta di violare i principi della Carta delle Nazioni Unite. Lo ha affermato Sergei Lavrov in una conferenza stampa Dopo l’incontro a Muscat con il ministro degli Esteri dell’Oman, Sayyid Badr al-Busaidi, “Ci auguriamo che la fine della nostra operazione militare speciale e il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, contribuiscano a fermare i tentativi dell’Occidente di minare il diritto internazionale e di ignorare e violare i principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati”, ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Russia non vuole unaa livello continentale in Europa, ma auspica che una volta completata l’operazione militare in, l’Occidente fermi la sua spinta verso il “unipolareStati Uniti” e smetta di violare i principi della Carta delle Nazioni Unite. Lo ha affermato Sergeiin una conferenza stampal’incontro a Muscat con il ministro degli Esteri dell’Oman, Sayyid Badr al-Busaidi, “Ci auguriamo che la fine della nostra operazione militare speciale e il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, contribuiscano a fermare i tentativi dell’Occidente di minare il diritto internazionale e di ignorare e violare i principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati”, ha ...

