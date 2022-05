Ultime Notizie – Ucraina, Kherson chiederà annessione a Russia (Di mercoledì 11 maggio 2022) La nuova leadership insediatesi nella regione Ucraina di Kherson prevede di fare una richiesta formale a Mosca per entrare a far parte della Federazione Russa. “Le autorità della regione di Kherson faranno appello al presidente russo Vladimir Putin per includere la regione in Russia”, si legge in una dichiarazione su un nuovo canale Telegram che sembra essere collegato all’amministrazione filo-russa. L’appello è attribuito a Kirill Stremousov, il nuovo vice capo dell’amministrazione militare-civile di Kherson. Continua intanto l’assedio all’acciaieria Azovstal di Mariupol. I combattenti ucraini non lottano solo per il loro Paese ma per “l’intera civiltà occidentale”, ha detto il parlamentare ucraino Andrii Osadchuk, che, a Sky News, ha definito i combattenti “icone di coraggio”, assicurando che Kiev ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) La nuova leadership insediatesi nella regionediprevede di fare una richiesta formale a Mosca per entrare a far parte della Federazione Russa. “Le autorità della regione difaranno appello al presidente russo Vladimir Putin per includere la regione in”, si legge in una dichiarazione su un nuovo canale Telegram che sembra essere collegato all’amministrazione filo-russa. L’appello è attribuito a Kirill Stremousov, il nuovo vice capo dell’amministrazione militare-civile di. Continua intanto l’assedio all’acciaieria Azovstal di Mariupol. I combattenti ucraini non lottano solo per il loro Paese ma per “l’intera civiltà occidentale”, ha detto il parlamentare ucraino Andrii Osadchuk, che, a Sky News, ha definito i combattenti “icone di coraggio”, assicurando che Kiev ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - 8x1000Valdese : RT @CISPorg: #CISPneiCampiSahrawi 'Iniziato con 3200 bambini registrati nelle scuole, il progetto è terminato con un incremento delle prese… - junews24com : Gabriel Jesus Juve: l'attaccante ha detto sì ad un altro club. Tutti i dettagli - -