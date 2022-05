Ultime Notizie – Ucraina, Draghi a Biden: “Italiani ed europei chiedono pace” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (dall’inviata Ileana Sciarra) Ha portato un messaggio di pace Mario Draghi alla Casa Bianca, rinsaldando e puntellando il rapporto ritrovato con l’alleato, condannando con forza quanto avviene ogni ora sotto il cielo dell’Ucraina -“massacri”, “violenza” e “macelleria” di cui gli Italiani e gli europei chiedono la fine- ma anche invitando il Presidente Joe Biden ad “utilizzare ogni canale per la pace, diretto e indiretto” per arrivare “a un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati credibili”. E lo fa all’indomani della decisione degli States di adottare una legge per velocizzare e oliare la fornitura di armi a Kiev, ispirata a una misura del ’41 che permise agli Stati Uniti di Roosevelt di armare l’esercito britannico di Hitler. E mentre a Roma alcuni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) (dall’inviata Ileana Sciarra) Ha portato un messaggio diMarioalla Casa Bianca, rinsaldando e puntellando il rapporto ritrovato con l’alleato, condannando con forza quanto avviene ogni ora sotto il cielo dell’-“massacri”, “violenza” e “macelleria” di cui glie glila fine- ma anche invitando il Presidente Joead “utilizzare ogni canale per la, diretto e indiretto” per arrivare “a un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati credibili”. E lo fa all’indomani della decisione degli States di adottare una legge per velocizzare e oliare la fornitura di armi a Kiev, ispirata a una misura del ’41 che permise agli Stati Uniti di Roosevelt di armare l’esercito britannico di Hitler. E mentre a Roma alcuni ...

