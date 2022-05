Ultime Notizie – Sostenibilità, 44% aziende ha sviluppato piano con obiettivi quantitativi e temporali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il tema della Sostenibilità è sempre più strategico per le aziende, specie per la competitività nel medio-lungo periodo. E’ quanto emerso nel corso di Ey Sustainability Summit, un incontro con gli imprenditori di diversi settori che si è tenuto a Milano lo scorso 5 maggio. Il dibattito ha preso spunto dall’analisi dei dati di Ey Seize the Change – Futuri Sostenibili, lo studio che da oltre cinque anni analizza i trend di sviluppo sostenibili per le aziende italiane. Tra i dati più significativi dell’edizione 2022 del report, il 44% delle aziende interpellate dichiara di aver sviluppato un piano di Sostenibilità completo di obiettivi quantitativi e temporali, mentre il 79% ha definito un piano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il tema dellaè sempre più strategico per le, specie per la competitività nel medio-lungo periodo. E’ quanto emerso nel corso di Ey Sustainability Summit, un incontro con gli imprenditori di diversi settori che si è tenuto a Milano lo scorso 5 maggio. Il dibattito ha preso spunto dall’analisi dei dati di Ey Seize the Change – Futuri Sostenibili, lo studio che da oltre cinque anni analizza i trend di sviluppo sostenibili per leitaliane. Tra i dati più significativi dell’edizione 2022 del report, il 44% delleinterpellate dichiara di averundicompleto di, mentre il 79% ha definito un...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - corgiallorosso : #Roma, la nuova maglia 2022-23: c’è il logo ASR sulla trama della maglietta (FOTO) - CCItaloMaltese : ?? Ultime notizie dall' @[Ambasciata d'Italia a Malta] ???? ?? Breaking news from @[Ambasciata d'Italia a Malta] ???? ??… -