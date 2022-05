Ultime notizie Roma, Mourinho ha chiesto due giocatori del Feyenoord: spunta l’indiscrezione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma-Feyenoord sarà la finale di Conference League del prossimo 25 Maggio. Una sfida che può valere una stagione, e questo Josè Mourinho lo sa bene. Il Feyenoord è stata una grande sorpresa di questa Conference, e alcuni giocatori non sono rimasti inosservati agli occhi di Mourinho e Tiago Pinto. Calciomercato Roma Feyenoord Senesi KockuSembrerebbe infatti che i due club si ritroverrano a giugno per delle trattative. I nomi sono due: Marcos Senesi, centrale mancino che da diverso tempo interessa ai giallorossi e Orken Kocku, centrocampista che prenderebbe il posto di Veretout. La valutazione di entrambi calciatori si aggira attorno ai 35 milioni. A riportarlo è Tuttomercatoweb. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 11 maggio 2022)sarà la finale di Conference League del prossimo 25 Maggio. Una sfida che può valere una stagione, e questo Josèlo sa bene. Ilè stata una grande sorpresa di questa Conference, e alcuninon sono rimasti inosservati agli occhi die Tiago Pinto. CalciomercatoSenesi KockuSembrerebbe infatti che i due club si ritroverrano a giugno per delle trattative. I nomi sono due: Marcos Senesi, centrale mancino che da diverso tempo interessa ai giallorossi e Orken Kocku, centrocampista che prenderebbe il posto di Veretout. La valutazione di entrambi calciatori si aggira attorno ai 35 milioni. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

