Ultime Notizie – Presentata a Milano la prima edizione del World Aperitivo Day (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del World Aperitivo Day: la giornata mondiale dedicata a uno dei più antichi e iconici rituali dell’italianità rivolta a tutti i consumatori e attori del mondo della somministrazione e legata ai valori fondanti del Manifesto dell’Aperitivo, un decalogo pensato e sottoscritto per l’occasione insieme alle Istituzioni. La giornata sarà celebrata il 26 maggio con un evento fisico e sui canali social, attraverso i quali, usando l’hashtag #WorldAperitivoDay, il pubblico è invitato a raccontare la propria interpretazione dell’Aperitivo ideale, realizzato secondo i principi del Manifesto. L’evento istituzionale dedicato al progetto ideato da Mww Group – il gruppo fondato da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione delladelDay: la giornata mondiale dedicata a uno dei più antichi e iconici rituali dell’italianità rivolta a tutti i consumatori e attori del mondo della somministrazione e legata ai valori fondanti del Manifesto dell’, un decalogo pensato e sottoscritto per l’occasione insieme alle Istituzioni. La giornata sarà celebrata il 26 maggio con un evento fisico e sui canali social, attraverso i quali, usando l’hashtag #Day, il pubblico è invitato a raccontare la propria interpretazione dell’ideale, realizzato secondo i principi del Manifesto. L’evento istituzionale dedicato al progetto ideato da Mww Group – il gruppo fondato da ...

Advertising

Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP NEWS – Idea #GabrielJesus, le ultime sulla cessione #ACMilan #SempreMilan - paolotrdr86 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. Attacco hacker russi a siti Italia, anche Difesa e Senato. ? Tutti gli aggiornamenti sulla guerra… -