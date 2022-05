Ultime Notizie – Kirsten (Merck): “Terapia vescica è la più importante per la nostra azienda” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Avelumab rappresenta la pipeline più importante per la nostra azienda, la più grande nel campo dell’oncologia: si occupa di combattere il tumore della vescica e noi lo facciamo per i pazienti, principalmente uomini, che ne hanno bisogno. L’alleanza con Pfizer per noi significa chiaramente rafforzare la nostra presenza sul mercato e, soprattutto, portare avanti la ricerca e l’innovazione nell’interesse dei pazienti. Avelumab è un prodotto che noi siamo stati in grado di sviluppare a beneficio dei pazienti e che potrà dimostrare la sua superiorità anche per il loro benessere”. Così all’Adnkronos Salute Jan Kirsten, presidente e amministratore delegato Helthcare Merck Italia, nel giorno del lancio del farmaco avelumab, frutto dell’alliance ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Avelumab rappresenta la pipeline piùper la, la più grande nel campo dell’oncologia: si occupa di combattere il tumore dellae noi lo facciamo per i pazienti, principalmente uomini, che ne hanno bisogno. L’alleanza con Pfizer per noi significa chiaramente rafforzare lapresenza sul mercato e, soprattutto, portare avanti la ricerca e l’innovazione nell’interesse dei pazienti. Avelumab è un prodotto che noi siamo stati in grado di sviluppare a beneficio dei pazienti e che potrà dimostrare la sua superiorità anche per il loro benessere”. Così all’Adnkronos Salute Jan, presidente e amministratore delegato HelthcareItalia, nel giorno del lancio del farmaco avelumab, frutto dell’alliance ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - corgiallorosso : #Roma, la nuova maglia 2022-23: c’è il logo ASR sulla trama della maglietta (FOTO) - CCItaloMaltese : ?? Ultime notizie dall' @[Ambasciata d'Italia a Malta] ???? ?? Breaking news from @[Ambasciata d'Italia a Malta] ???? ??… -