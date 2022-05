Ultime Notizie – Incidente su Milano-Torino all’altezza di Marcallo Arluno (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ di quattro morti e due feriti il bilancio di un Incidente stradale avvenuto stamane – poco prima delle 10 – sull’autostrada A4 Milano-Torino all’altezza del comune di Marcallo Arluno (Cremona). Nello scontro tra un’auto e un furgone, riferisce l’Areu l’azienda regionale emergenza urgenza, hanno perso la vita quattro giovani – tra i 30 e i 35 anni – mentre sono rimaste ferite altre due persone: un 30enne trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale Niguarda e il conducente del furgone (49 anni) trasferito per accertamenti (codice verde) all’ospedale Magenta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ di quattro morti e due feriti il bilancio di unstradale avvenuto stamane – poco prima delle 10 – sull’autostrada A4del comune di(Cremona). Nello scontro tra un’auto e un furgone, riferisce l’Areu l’azienda regionale emergenza urgenza, hanno perso la vita quattro giovani – tra i 30 e i 35 anni – mentre sono rimaste ferite altre due persone: un 30enne trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale Niguarda e il conducente del furgone (49 anni) trasferito per accertamenti (codice verde) all’ospedale Magenta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - VesuvioLive : Medici di base: “Altro che Cardarelli. Siamo soli con 200 richieste di assistenza al giorno” - ilFattoMolfetta : AMMINISTRATIVE, RIFONDAZIONE: «COMUNITA' ENERGETICHE PER LA MOLFETTA DEL FUTURO» -