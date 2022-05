Ultime Notizie – Giro d’Italia 2022, Demare vince quinta tappa in volata (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arnaud Demare (Groupama) vince in volata la quinta tappa del Giro d’Italia 2022 la Catania-Messina di 174 km. Invariata la classifica generale, con lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) che resta saldamente in maglia rosa. Domani la sesta frazione, ancora pianeggiante, da Palmi a Scalea di 192 km. La seconda puntata della Corsa Rosa in Italia registra una nuova débacle di Caleb Ewan e il forte ritardo anche di Mark Cavendish, staccato dal gruppo prima della discesa verso il Tirreno meridionale e con un ritardo di 2 minuti, irrecuperabile vista la forte andatura mantenuta dalla testa e dal gruppo per tutto il percorso Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arnaud(Groupama)inladella Catania-Messina di 174 km. Invariata la classifica generale, con lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) che resta saldamente in maglia rosa. Domani la sesta frazione, ancora pianeggiante, da Palmi a Scalea di 192 km. La seconda puntata della Corsa Rosa in Italia registra una nuova débacle di Caleb Ewan e il forte ritardo anche di Mark Cavendish, staccato dal gruppo prima della discesa verso il Tirreno meridionale e con un ritardo di 2 minuti, irrecuperabile vista la forte andatura mantenuta dalla testa e dal gruppo per tutto il percorso Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

