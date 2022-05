Ultime Notizie – Finale Coppa Italia, Juventus-Inter in tv: dove vederla (Di mercoledì 11 maggio 2022) Juventus e Inter stasera in campo per la Finale di Coppa Italia. Calcio d’inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. In streaming, il match sarà trasmesso su Mediaset Play, disponibile pc, smartphone e tablet. Sarà possibile guardare la partita anche collegandosi con il sito Sportmediaset.it. Le probabili formazioni: Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All: Allegri. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022)stasera in campo per ladi. Calcio d’inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. In streaming, il match sarà trasmesso su Mediaset Play, disponibile pc, smartphone e tablet. Sarà possibile guardare la partita anche collegandosi con il sito Sportmediaset.it. Le probabili formazioni:(4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All: Allegri.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

