Ultime Notizie – Eurovision 2022 | Malgioglio | “Se vince l’Italia sfilo in perizoma!”

"Che emozione, che festa, che atmosfera!" Cristiano Malgioglio è raggiante all'indomani del debutto dell'Eurovision Song Contest 2022, di cui è commentatore italiano per il pubblico di Rai1 insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. "E che bello questo 27% di share!", aggiunge in un'intervista all'Adnkronos commentando i dati d'ascolto. Cristiano tifa per l'Italia, "naturalmente": "Non sarà facile avere un bis già quest'anno, dopo la vittoria dei Maneskin. Ma se vincono sfilerò in reggiseno e perizoma". "Qualcuno mi ha rimproverato perché non dovrei dare giudizi sui cantanti in gara", confessa. "Ma il cuore della Malgy batte per un solo artista quest'anno: sono pazza della voce di Sam Ryder (il concorrente inglese, in gara con 'Space man', ndr.), che posso farci? Io mi addormento con la sua voce nelle orecchie.

