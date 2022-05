Ultime Notizie – Epatite acuta pediatrica, Ecdc: 106 casi in Ue di cui 35 in Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo registra l’ultimo aggiornamento epidemiologico. 450 i bambini coinvolti nel mondo, 11 in tutto i morti segnalati da Indonesia, Palestina e Usa Sono tra 102 e 106 i casi di Epatite acuta a eziologia sconosciuta identificati nei bambini in Ue/Spazio economico europeo, dopo che è scattato l’alert a livello internazionale sulla scia di un rialzo dei casi osservato inizialmente nel Regno Unito. Di questi, 35 sono segnalati dall’Italia. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento epidemiologico, al 10 maggio, diffuso oggi dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. I casi hanno raggiunto approssimativamente quota 450 nel mondo (compresi i 163 del Regno Unito). E si registrano anche 11 morti, segnalati dall’Indonesia (5), dalla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo registra l’ultimo aggiornamento epidemiologico. 450 i bambini coinvolti nel mondo, 11 in tutto i morti segnalati da Indonesia, Palestina e Usa Sono tra 102 e 106 idia eziologia sconosciuta identificati nei bambini in Ue/Spazio economico europeo, dopo che è scattato l’alert a livello internazionale sulla scia di un rialzo deiosservato inizialmente nel Regno Unito. Di questi, 35 sono segnalati dall’. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento epidemiologico, al 10 maggio, diffuso oggi dall’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ihanno raggiunto approssimativamente quota 450 nel mondo (compresi i 163 del Regno Unito). E si registrano anche 11 morti, segnalati dall’Indonesia (5), dalla ...

