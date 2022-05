Ultime Notizie – Disponibile in Italia terapia mantenimento per carcinoma uroteliale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Merck e Pfizer annunciano che l’Agenzia Italiana del farmaco ha ammesso alla rimborsabilità avelumab (nome commerciale: Bavencio), per il trattamento di mantenimento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico senza progressione dopo una chemioterapia a base di platino. Il farmaco aveva ricevuto l’approvazione per questa indicazione dalla Fda nel luglio 2020 e dall’Ema nel gennaio 2021. Avelumab è la prima e unica immunoterapia – riferiscono le aziende – ad avere dimostrato un beneficio significativo sulla sopravvivenza globale nel setting di prima linea, come dimostrato dallo studio clinico di Fase III Javelin Bladder 100, dal quale emerge che la terapia con avelumab al termine della prima linea, rispetto alla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Merck e Pfizer annunciano che l’Agenziana del farmaco ha ammesso alla rimborsabilità avelumab (nome commerciale: Bavencio), per il trattamento diin prima linea di pazienti adulti affetti dalocalmente avanzato o metastatico senza progressione dopo una chemioa base di platino. Il farmaco aveva ricevuto l’approvazione per questa indicazione dalla Fda nel luglio 2020 e dall’Ema nel gennaio 2021. Avelumab è la prima e unica immuno– riferiscono le aziende – ad avere dimostrato un beneficio significativo sulla sopravvivenza globale nel setting di prima linea, come dimostrato dallo studio clinico di Fase III Javelin Bladder 100, dal quale emerge che lacon avelumab al termine della prima linea, rispetto alla ...

