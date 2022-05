Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 1.580 contagi e 12 morti: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 1.580 contagi da coronavirus confermati oggi, 11 maggio, in Sardegna secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.215 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 260 (-13). 24.305 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 577 ). Si registrano 12 decessi: due uomini di 75 e 88 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 74 e 88 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 89 e 95 anni più due uomini di 72 e 93 anni, residenti in provincia di Nuoro; tre donne di 86, 93 e 94 anni e un uomo di 89, residenti in provincia di Oristano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 1.580da coronavirus confermati, 11, insecondo ilcon i datidella Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.215 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 260 (-13). 24.305 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 577 ). Si registrano 12 decessi: due uomini di 75 e 88 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 74 e 88 anni, residenti nella provincia del Sud; due donne di 89 e 95 anni più due uomini di 72 e 93 anni, residenti in provincia di Nuoro; tre donne di 86, 93 e 94 anni e un uomo di 89, residenti in provincia di Oristano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

