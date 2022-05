Ultime Notizie – Covid oggi Puglia, 2.673 contagi e 8 morti: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 2.673 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 18.478 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 990; Bat: 140; Brindisi: 250; Foggia: 339; Lecce: 564; Taranto: 352; Residenti fuori regione: 26; Provincia in definizione: 12. Sono 91.823 le persone attualmente positive, 505 ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.099.404 casi totali, 10.758.535 tamponi eseguiti, 999.213 persone guarite e 8.368 decessi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 2.673 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 8. I nuovi casi, individuati attraverso 18.478 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 990; Bat: 140; Brindisi: 250; Fa: 339; Lecce: 564; Taranto: 352; Residenti fuori regione: 26; Provincia in definizione: 12. Sono 91.823 le persone attualmente positive, 505 ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.099.404 casi totali, 10.758.535 tamponi eseguiti, 999.213 persone guarite e 8.368 decessi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

