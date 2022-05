Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 42.249 contagi e 115 morti: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 42.249 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 115 morti che portano a 164.846 il totale dei decessi da inizio pandemia. DATI E NUMERI Covid DALLE REGIONI LOMBARDIA – Sono 6.157 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 12 morti, per un totale di 40.198 decessi nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono oggi 37, 1 più di ieri; mentre cala quello dei pazienti nei reparti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 42.249 i nuovida Coronavirus in, 112022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 115che portano a 164.846 il totale dei decessi da inizio pandemia. DATI E NUMERIDALLE REGIONI LOMBARDIA – Sono 6.157 i nuovida coronavirus in Lombardia secondo ildi, 11. Si registrano altri 12, per un totale di 40.198 decessi nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono37, 1 più di ieri; mentre cala quello dei pazienti nei reparti ...

Advertising

Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - milanomagazine : Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha arrestato 5 persone poiché gravemente indiziate di detenzione ai fini di… - anna_mitica : #Ucraina ultime notizie. #Kiev: 'ripreso controllo di 1.200 km di frontiera'. -