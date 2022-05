Ultime Notizie – Covid oggi Emilia Romagna, 3.892 contagi e 11 morti: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 3.892 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 11 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.446.347 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 19.943 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 11.050 molecolari e 8.893 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.441.068 dosi; sul totale sono 3.790.240 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,3%. Le dosi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 3.892 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 11. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.446.347 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 19.943 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 11.050 molecolari e 8.893 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.441.068 dosi; sul totale sono 3.790.240 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,3%. Le dosi ...

