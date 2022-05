Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 1.309 contagi e 2 morti: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 1.309 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati registrati su 6.749 tamponi effettuati. Sono +3.039 i guariti. Il totale dei dcessi da inizio pandemia sale a 2.544. Il bollettino, inoltre, registra -1.732 attualmente positivi, -11 ricoveri (per un totale di 221) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 10). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 1.309 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi sono stati registrati su 6.749 tamponi effettuati. Sono +3.039 i guariti. Il totale dei dcessi da inizio pandemia sale a 2.544. Il, inoltre, registra -1.732 attualmente positivi, -11 ricoveri (per un totale di 221) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 10). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

