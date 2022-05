Ultime Notizie – Covid, Burioni: "Vaccini mi hanno fatto diventare ottimista" (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “I Vaccini e la tecnologia a mRna che ci sta dietro sono stati una sorpresa inimmaginabile. Ancora oggi mi sorprendo della loro efficacia e sicurezza, per esempio negli anziani su cui non sempre i Vaccini funzionano bene”. Roberto Burioni, docente di virologia al San Raffaele di Milano, spiega, in un’intervista su ‘La Stampa’, di essere diventato più ottimista grazie alle vaccinazioni anti Covid, come argomenta nel suo libro “La formidabile impresa” dedicata proprio alla scoperta dei Vaccini. “La tecnologia a mRna è un risultato del mondo libero, della sua ricerca e della sua capacità di confronto, e per questo continuerà a stupirci”, dice aggiungendo che “una volta per produrre i Vaccini si davano degli ordini a delle cellule in dei bioreattori perché ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ie la tecnologia a mRna che ci sta dietro sono stati una sorpresa inimmaginabile. Ancora oggi mi sorprendo della loro efficacia e sicurezza, per esempio negli anziani su cui non sempre ifunzionano bene”. Roberto, docente di virologia al San Raffaele di Milano, spiega, in un’intervista su ‘La Stampa’, di essere diventato piùgrazie alle vaccinazioni anti, come argomenta nel suo libro “La formidabile impresa” dedicata proprio alla scoperta dei. “La tecnologia a mRna è un risultato del mondo libero, della sua ricerca e della sua capacità di confronto, e per questo continuerà a stupirci”, dice aggiungendo che “una volta per produrre isi davano degli ordini a delle cellule in dei bioreattori perché ...

