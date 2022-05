Ultime Notizie – Bill Gates positivo al Covid: “Per fortuna ho fatto il vaccino” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Sono risultato positivo al Covid. Sto avendo sintomi lievi e sto seguendo il consiglio degli esperti, isolandomi fino a quando non sarò di nuovo in salute”. Bill Gates ha annunciato la sua positività su Twitter, dove ha sottolineato l’importanza della vaccinazione. “Ho la fortuna di esser stato vaccinato e aver ricevuto la dose booster, oltre ad avere accesso ad analisi e ottime cure mediche”, si legge nel post. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Sono risultatoal. Sto avendo sintomi lievi e sto seguendo il consiglio degli esperti, isolandomi fino a quando non sarò di nuovo in salute”.ha annunciato la sua positività su Twitter, dove ha sottolineato l’importanza della vaccinazione. “Ho ladi esser stato vaccinato e aver ricevuto la dose booster, oltre ad avere accesso ad analisi e ottime cure mediche”, si legge nel post. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

