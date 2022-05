Ultime Notizie – Azovstal, nuovo attacco contro acciaieria: “E’ l’inferno” – Video (Di mercoledì 11 maggio 2022) nuovo attacco della Russia contro l’acciaieria Azovstal a Mariupol, dove sono asserragliati i militari del battaglione Azov. “Azovstal viene attaccata, non solo dal cielo e con l’artiglieria, ma anche con i tank”, ha scritto su Telegram il consigliere comunale Petro Andriushchenko. “Se c’è un inferno sulla terra è quello”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022)della Russial’a Mariupol, dove sono asserragliati i militari del battaglione Azov. “viene attaccata, non solo dal cielo e con l’artiglieria, ma anche con i tank”, ha scritto su Telegram il consigliere comunale Petro Andriushchenko. “Se c’è un inferno sulla terra è quello”. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

