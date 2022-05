Ultime Notizie – Alpini e molestie Rimini, l’alpina Papais: “Sono eroi e il corpo è sano” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Giù le mani dagli Alpini. Il corpo è sano. Sono degli eroi, e con le molestie non c’entrano nulla”. Dopo le accuse di molestie a Rimini, dove ha avuto luogo l’ultima adunata degli Alpini, A parlare all’Adnkronos è Oriana Papais, 52 anni, prima esperienza con gli Alpini nel 2008, dal 2013 capogruppo dell’Associazione nazionale Alpini a San Vito al Tagliamento (Pn). Nel 2017 è tornata da Mosul, roccaforte dell’Isis in Iraq dove è stata da civile per lavorare alla ristrutturazione di una diga, ricevendo un nuovo copricapo per celebrare il passaggio da capitano a maggiore, mentre dal 2017 al 2020, sempre da civile, è stata anche in Afghanistan. Che siano stati Alpini ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Giù le mani dagli. Ildegli, e con lenon c’entrano nulla”. Dopo le accuse di, dove ha avuto luogo l’ultima adunata degli, A parlare all’Adnkronos è Oriana, 52 anni, prima esperienza con glinel 2008, dal 2013 capogruppo dell’Associazione nazionalea San Vito al Tagliamento (Pn). Nel 2017 è tornata da Mosul, roccaforte dell’Isis in Iraq dove è stata da civile per lavorare alla ristrutturazione di una diga, ricevendo un nuovo copricapo per celebrare il passaggio da capitano a maggiore, mentre dal 2017 al 2020, sempre da civile, è stata anche in Afghanistan. Che siano stati...

