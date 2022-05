Ultime Notizie – A Soldini il primo premio Maretica di Procida capitale della cultura 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Va a Giovanni Soldini il premio all’etica sportiva istituito quest’anno da Maretica, la manifestazione che propone a Procida quattro giornate di sport e cultura per “ripensare l’uomo partendo dal mare” e che quest’anno tornerà sull’isola dall’8 all’11 settembre con un programma ricco di eventi nell’ambito di Procida capitale Italiana della cultura 2022. Il velista arriverà sul trimarano Maserati alle 19 di venerdì 13 maggio e ad accoglierlo ci saranno Alessandro Baricco, presidente del premio, gli organizzatori Domenico e Gianni Scotto e inoltre Eugenio Michelino e Renato Marconi, presidente e amministratore delegato del Marina di Procida, oltre al sindaco dell’isola Dino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Va a Giovanniilall’etica sportiva istituito quest’anno da, la manifestazione che propone aquattro giornate di sport eper “ripensare l’uomo partendo dal mare” e che quest’anno tornerà sull’isola dall’8 all’11 settembre con un programma ricco di eventi nell’ambito diItaliana. Il velista arriverà sul trimarano Maserati alle 19 di venerdì 13 maggio e ad accoglierlo ci saranno Alessandro Baricco, presidente del, gli organizzatori Domenico e Gianni Scotto e inoltre Eugenio Michelino e Renato Marconi, presidente e amministratore delegato del Marina di, oltre al sindaco dell’isola Dino ...

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - umbriajournal_ : Comune di Bastia Umbra, dal 12 maggio apre lo 'Sportello Informativo Territoriale' - 8x1000Valdese : RT @CISPorg: #CISPneiCampiSahrawi 'Iniziato con 3200 bambini registrati nelle scuole, il progetto è terminato con un incremento delle prese… -