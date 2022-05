UFFICIALE – L’attaccante lascia la Juventus e va al Bayern Monaco!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il calcio italiano dice addio a un altro giovane talento. Manuel Pisano, attaccante delle giovanili dellaclasse 2006, ha scelto infatti di trasferirsi a titolo definitivo alMonaco. Il centravanti dell’Italia Under 17 raggiungerà la Baviera in estate con un contratto di tre anni. Per Pisano pronta la maglia numero 9. PisanoMonacoCosì il direttore delle giovanili dei bavaresi, Holger Seitz: “Manuel ha già dimostrato in Italia grandi qualità per la giovane età. Col suo fisico e la sua freddezza sotto porta, ha tutte le doti che caratterizzano un centravanti di successo. Siamo felici che abbia deciso di muovere i suoi prossimi passi al”.