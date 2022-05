Udienza Generale 11 maggio, Papa Francesco spiega il valore dell’eroismo negli anziani (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nell’Udienza Generale di mercoledì 11 maggio, Papa Francesco ritorna a parlare degli anziani; sottolineando l’importanza del dialogo tra generazioni, il Santo Padre incentra la sua catechesi sulla figura biblica di Giuditta. Donna, presente nella Bibbia, considerata un esempio di eroismo, saggezza e coraggio. In occasione della catechesi nel corso dell’Udienza Generale di mercoledì 11 maggio Papa Francesco torna a parlare dei nonni e degli anziani. Ritornando anche questa settimana ad evidenziare l’importanza del dialogo tra anziani e giovani per costruire un futuro ed un presente più fruttuosi, il Santo Padre parte dalla figura biblica di Giuditta. Questa figura, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nell’di mercoledì 11ritorna a parlare degli; sottolineando l’importanza del dialogo tra generazioni, il Santo Padre incentra la sua catechesi sulla figura biblica di Giuditta. Donna, presente nella Bibbia, considerata un esempio di eroismo, saggezza e coraggio. In occasione della catechesi nel corso dell’di mercoledì 11torna a parlare dei nonni e degli. Ritornando anche questa settimana ad evidenziare l’importanza del dialogo trae giovani per costruire un futuro ed un presente più fruttuosi, il Santo Padre parte dalla figura biblica di Giuditta. Questa figura, ...

