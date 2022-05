Ucraini ricacciano indietro i russi dalla zona di Kharkiv

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel settantasettesimo giorno di guerra in Ucraina i combattimenti continuano. “Gli occupanti vengono gradualmente allontanati da”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. In particolare, ieri lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato che “nella regione digli insediamenti di Cherkasy Tyshky, Rusky Tyshky, Rubizhne e Bayrak sono stati liberati”. All’alba di oggi, lo Stato maggiore ha fatto sapere che “la più intensa attività degli occupanti si osserva nelle direzioni di Slobozhansky e Donetsk” e in quest’ultima direzione gli sforzi delle truppe russe si concentrano sulla “continuazione dell’offensiva per prendere il pieno controllo della città di Rubizhne e catturare gli insediamenti di Lyman e Severodonetsk”. Una particolare attenzione è riservata anche a ciò che accade sull’Isola dei ...