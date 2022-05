**Ucraina: vernice rossa su ambasciatore, Russia chiede scuse ufficiali a Polonia** (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - La Russia ha chiesto "scuse ufficiali" alla Polonia dopo che il suo ambasciatore, Sergej Andreev, è stato cosparso di vernice rossa in un cimitero militare sovietico a Varsavia il 9 maggio. Lo riporta il canale informativo Ukrainiska Pravda. La Russia, secondo quanto riporta il canale di news, accusa la Polonia di non aver adempiuto a uno dei suoi principali obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, ovvero di non aver garantito l'immunità dei diplomatici russi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Laha chiesto "" alla Polonia dopo che il suo, Sergej Andreev, è stato cosparso diin un cimitero militare sovietico a Varsavia il 9 maggio. Lo riporta il canale informativo Ukrainiska Pravda. La, secondo quanto riporta il canale di news, accusa la Polonia di non aver adempiuto a uno dei suoi principali obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, ovvero di non aver garantito l'immunità dei diplomatici russi.

