Ucraina: Usa, Russia blocca 300 cargo con grano nel Mar Nero (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Russia ha bloccato circa 300 navi mercantili nel Mar Nero che non possono quindi esportare grano e altri prodotti alimentari dall'Ucraina. Lo ha annunciato oggi il Dipartimento di Stato degli Stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lahato circa 300 navi mercantili nel Marche non possono quindi esportaree altri prodotti alimentari dall'. Lo ha annunciato oggi il Dipartimento di Stato degli Stati ...

