Ucraina, Tajani: bene Draghi da Biden, Italia protagonista (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Le posizioni di Draghi sono posizioni che condividiamo e sosteniamo. L'Italia ha parlato da protagonista". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha commentato in un punto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Le posizioni disono posizioni che condividiamo e sosteniamo. L'ha parlato da". Così il coordinatore nazionale di Forza, Antonio, ha commentato in un punto ...

Advertising

bravimabasta : RT @Radio1Rai: #Europa da riformare ???@Antonio_Tajani a #Forrest: 'L'#Ue ha funzionato bene per l'emergenza #Covid ma il diritto di veto è… - mariannaaprile : RT @Radio1Rai: #Europa da riformare ???@Antonio_Tajani a #Forrest: 'L'#Ue ha funzionato bene per l'emergenza #Covid ma il diritto di veto è… - Radio1Rai : #Europa da riformare ???@Antonio_Tajani a #Forrest: 'L'#Ue ha funzionato bene per l'emergenza #Covid ma il diritto d… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: INVECE VOI DI #FI #TAJANI LO SAPETE CHE VOLETE ? NON SIETE NE #CARNE NE #PESCE - castell32082033 : RT @laura_ceruti: Tajani: sí alle armi all'Ucraina (che comunque nel frattempo sta vincendo la guerra senza le nostre f@ttute armi e Zelens… -