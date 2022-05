Ucraina, stampa Russia: “Putin pronto a guerra lunga” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin non si ritirerà dall’Ucraina, è pronto ad un “lungo combattimento”. A scriverlo è il quotidiano russo Moskovsky Komsomolets, citato dalla Bbc come esempio del tono dei giornali allineati al regime. “Non si ritirerà. E’ pronto a un lungo e prolungato combattimento, non gli interessa quanto durerà”, scrive il giornale, facendo intendere che ‘l’operazione speciale’ è destinata a durare ancora a lungo. Lavrov La Russia non vuole una guerra a livello continentale in Europa, ma auspica che una volta completata l’operazione militare in Ucraina, l’Occidente fermi la sua spinta verso il “mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti” e smetta di violare i principi della Carta delle Nazioni Unite. Lo ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirnon si ritirerà dall’, èad un “lungo combattimento”. A scriverlo è il quotidiano russo Moskovsky Komsomolets, citato dalla Bbc come esempio del tono dei giornali allineati al regime. “Non si ritirerà. E’a un lungo e proto combattimento, non gli interessa quanto durerà”, scrive il giornale, facendo intendere che ‘l’operazione speciale’ è destinata a durare ancora a lungo. Lavrov Lanon vuole unaa livello continentale in Europa, ma auspica che una volta completata l’operazione militare in, l’Occidente fermi la sua spinta verso il “mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti” e smetta di violare i principi della Carta delle Nazioni Unite. Lo ha ...

Advertising

ladyonorato : Quindi ora si può dire che il conflitto ucraino è iniziato nel 2014 su spinta USA?… Le mani degli Stati Uniti sull… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I I combattenti dell'Azovstal in conferenza stampa on line: 'Combatteremo fino alla fine. I russi bombardan… - amnestyitalia : Domani, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, saremo insieme a @FnsiSocial e @Artventuno a… - smilypapiking : RT @piercamillo: Solite fake news dei figli di Putin e della stampa nostrana analfabeta. L’Ucraina NON ha interrotto le forniture di gas ru… - arcanodavvero : RT @piercamillo: Solite fake news dei figli di Putin e della stampa nostrana analfabeta. L’Ucraina NON ha interrotto le forniture di gas ru… -