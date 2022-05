Ucraina-Russia, Kiev onora vittime: un minuto di silenzio ogni giorno alle 9 (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha decretato un minuto di silenzio in tutta la nazione ogni giorno alle 9 in onore delle vittime della guerra in Ucraina. Il decreto 143/2022 del presidente, riferisce Ukrinform, sarà annunciato da tutti i media ed è stato firmato “al fine di onorare la brillante memoria, il coraggio civico e la devozione, la forza dello spirito, la resilienza e le gesta eroiche dei soldati uccisi in missioni di combattimento per proteggere la sovranità statale e l’integrità territoriale dell’Ucraina e per onorare i civili uccisi nell’aggressione armata della Federazione Russa contro Ucraina”. Secondo il decreto, il Gabinetto dei Ministri, le amministrazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha decretato undiin tutta la nazione9 in onore delledella guerra in. Il decreto 143/2022 del presidente, riferisce Ukrinform, sarà annunciato da tutti i media ed è stato firmato “al fine dire la brillante memoria, il coraggio civico e la devozione, la forza dello spirito, la resilienza e le gesta eroiche dei soldati uccisi in missioni di combattimento per proteggere la sovranità statale e l’integrità territoriale dell’e perre i civili uccisi nell’aggressione armata della Federazione Russa contro”. Secondo il decreto, il Gabinetto dei Ministri, le amministrazioni ...

Advertising

CottarelliCPI : In una serata dominata dai talk sull'Ucraina, le motivazioni indotte per scusare la Russia ricordano Fedro: Superio… - GiovaQuez : Il parlamento lituano ha approvato una risoluzione che dichiara l'invasione russa dell'Ucraina un 'genocidio' e la… - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Guerra Russia-Ucraina, D’Orsi a La7: “Secondo Fornero le sanzioni sono giuste e dobbiamo sacrificarci? Detto da lei, m… - Bolpet : RT @lettera_mosca: UCRAINA - Un video di fonte russa sul mercato centrale di Kherson, sull'abbondanza di merci e sui prezzi, elencati dalla… -