Ucraina | regione Luhansk | da inizio invasione danneggiato 70% abitazioni civili

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Nella regione di Luhansk, a Severodonetsk, dall'inizio della guerra è stato danneggiato il 70% delle case dei civili. Lo rende noto il giornalista ucraino Dmitry Gordon, che cita il capo dell'amministrazione regionale militare della zona, Oleksandr Struyk.

