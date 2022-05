Ucraina: primo militare russo sarà processato per aver ucciso un civile (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - L'ufficio del procuratore generale ucraino ha intentato una causa contro un militare russo per aver ucciso un civile nella regione di Sumy. Lo ha reso noto il procuratore generale Irina Venediktov. "Il primo militare russo comparirà in tribunale per l'omicidio di un civile nella regione di Sumy - ha scritto su Facebook - L'ufficio del procuratore generale ha inviato un atto d'accusa contro Vadim Shishimarin, comandante dell'unità 32010, 4a divisione Panzer Kantemirov della regione di Mosca". Secondo il procuratore generale, un'indagine ha stabilito che questo soldato russo di 21 anni ha ucciso un residente disarmato del villaggio di Chupakhivka, nella regione di Sumy, il 28 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - L'ufficio del procuratore generale ucraino ha intentato una causa contro unperunnella regione di Sumy. Lo ha reso noto il procuratore generale Irina Venediktov. "Ilcomparirà in tribunale per l'omicidio di unnella regione di Sumy - ha scritto su Facebook - L'ufficio del procuratore generale ha inviato un atto d'accusa contro Vadim Shishimarin, comandante dell'unità 32010, 4a divisione Panzer Kantemirov della regione di Mosca". Secondo il procuratore generale, un'indagine ha stabilito che questo soldatodi 21 anni haun residente disarmato del villaggio di Chupakhivka, nella regione di Sumy, il 28 ...

