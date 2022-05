Ucraina, presidente cronisti: “Propaganda colleghi russi tossica, alimenta guerra” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Noi crediamo che la Propaganda russa in questa guerra sia stata il primo passo che ha dato origine a questa tragedia, che sta facendo soffrire l’Ucraina e il mondo intero. Perché se la maggior parte dei giornalisti non accendessero la miccia, la situazione sarebbe diversa. In questi anni, la Propaganda di Putin ha immerso le persone in una situazione tossica, dove le persone sono letteralmente intossicate dalle informazioni russe”. E’ il j’accuse lanciato, in un’intervista esclusiva all’Adnkronos, da Serhii Tomilenko, presidente dell’Associazione Nazionale Giornalisti ucraini. Tomilenko, impegnato 24 ore su 24 a cercare di aiutare i colleghi sul campo, racconta il lavoro dei cronisti di un paese in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Noi crediamo che larussa in questasia stata il primo passo che ha dato origine a questa tragedia, che sta facendo soffrire l’e il mondo intero. Perché se la maggior parte dei giornalisti non accendessero la miccia, la situazione sarebbe diversa. In questi anni, ladi Putin ha immerso le persone in una situazione, dove le persone sono letteralmente inte dalle informazioni russe”. E’ il j’accuse lanciato, in un’intervista esclusiva all’Adnkronos, da Serhii Tomilenko,dell’Associazione Nazionale Giornalisti ucraini. Tomilenko, impegnato 24 ore su 24 a cercare di aiutare isul campo, racconta il lavoro deidi un paese in ...

